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Siyaset Son anketlerde 0,7 oy alan Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı kararı
Siyaset

Son anketlerde 0,7 oy alan Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı kararı

İktidar olma hevesiyle parti kuran ve son anketlerde 0,7 oy oranıyla dikkat çeken DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'dan ittifak açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 14:42:00 -
Son anketlerde 0,7 oy alan Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı kararı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kongresi için gittiği Trabzon’un Yomra ilçesinde vatandaşlarla kahvehanede bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, kahvehane ziyareti sırasında bir vatandaşın “Cumhur İttifakı’nda mı yer alacaksınız, Millet İttifakı’nda mı?” sorusunu “Kesin olan bir şey varsa, Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımızdır. Orası kesin. Ama yalnız başımıza mı yürürüz, Millet İttifakı’nda mı yer alırız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka mı bakarız, henüz bir kararımız yok. Biz parlamenter sistem istiyoruz. Parlamenter sistem isteyen diğer partilerle görüşüyoruz.” şeklinde cevap verdi

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