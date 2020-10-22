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Siyaset Son anketi paylaştı! Muhalefete öyle bir gaz verdi ki...
Siyaset

Son anketi paylaştı! Muhalefete öyle bir gaz verdi ki...

CHP'ye yakınlığı ile bilinen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. CHP'li anketçinin araştırmasında ilginç bir şekilde Millet İttifakı seçimi kazanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:43:00 - 2020-10-22 16:45:03
Son anketi paylaştı! Muhalefete öyle bir gaz verdi ki...

KONDA'nın Eylül ayına yönelik araştırmasında güldüren bir sonuç ortaya çıktı.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın paylaştığı çalışmanın verilerine göre, Eylül ayında AK Parti’nin oyu % 36,7, MHP’nin oyu %10.6 oldu.

Muhalefette akılalmaz sonuçlar

Aynı çalışmanın verilerine göre Eylül ayında muhalefet blokuna gaz verilmiş duruMda. CHP’nin oy oranı %21.6’ya düşerken, İYİ Parti’nin oy oranı %14.8’e yükselmiş, HDP’nin oy oranı yüzde %11.5 olarak belirtildi.

Araştırmada ayrıca, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil diğer partilerin toplam oy oranı toplam 4.8 olarak tespit edildiği açıklandı.

 

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