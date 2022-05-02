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Gündem Son anket sonuçlarında dikkat çeken ayrıntı
Gündem

Son anket sonuçlarında dikkat çeken ayrıntı

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 00:08:00 -

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında seçim anketlerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktaş, oranlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aktaş, ayrıca 6'lı masada yaşanan ayrılıkların nedenini de açıkladı.

Aktaş'ın açıklamalarından önmeli başlıkları şu şekilde;

AK Parti CHP'nin 10 puan önünde

AK Parti, CHP''nin on puan üzerinde. İYİ Parti 12-14 puan arasında iniş çıkışı var. HDP zaten sabit.

Yeniden Refah'ta dikkat çeken yüktseliş

Masa belirginleştikten sonra Saadet, Gelecek ve DEVA'dan Yeniden Refah Partisi'ne kayış oldu.

Masadan neden kalktılar?

Yeniden Refah şu an 1.8 olarak gözüküyor. Davutoğlu 0,7. Saadet ise 0.8 oy oranında şu an. Bence masadan apar topar gitmelerinin sebebi bu. Masada pazarlık devam ederken ellerinde oy kalmayacaktı. Bence bu hamleleri kendileri açısından doğu yaptılar.

6'lı masadaki kafa karışıklığını millet görüyor ve AK Parti'yi de görüyor. AK Parti sadece şunu yapacak. Artık geleceğe dair söz söyleyecek. İstanbul iftarında sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade etti. Bu CHP'liler duvara çivi çakmadan kıyamet gibi konuşmayı beceriyorlar. Bizde de vizyonlu faaliyetleri anlatmak gibi bir zaafımız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rakipsiz

Erdoğan'ı tüm adaylarla yan yana getirdiğimizde Erdoğan önde görülüyor. Şu ana kadar anketlerde onu geçen bir aday olmadı.

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