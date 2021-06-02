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Siyaset Son anket sonuçlarında 3 partiye büyük şok! İşte AK Parti ve MHP'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçlarında 3 partiye büyük şok! İşte AK Parti ve MHP'nin oy oranı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı TV100 canlı yayınında yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Taşdemir'in açıklamasına göre; AK Parti, CHP, MHP ve HDP barajı geçerken İYİ Parti baraj sınırında yer aldı. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin yüzde 1.4 aldığı ankette, DEVA Partisi yüzde 1, Gelecek Partisi'nin ise binde bir oy aldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 08:41:00 -
Son anket sonuçlarında 3 partiye büyük şok! İşte AK Parti ve MHP'nin oy oranı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100 ekranlarında yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

Anket çalışmasında, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin yüzde 39.1'i AK Parti, yüzde 24.8'i CHP, yüzde 10.4'ü MHP, yüzde 10.3'ü HDP, yüzde 9.5'i İYİ Parti, yüzde 1,4'ü Memleket Partisi, yüzde 1.1'i Türkiye Değişim Partisi, yüzde 1.1'i DEVA Partisi'ne oy vereceğini açıklarken Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek oyların yalnızca binde 1'ini aldı.

Oy vermem diyenlerin oranı yüzde 4

Kararsızların yüzde 6.4 olduğunu belirten Daşdemir, hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının da yüzde 4 olduğunu belirtti.

Yüzde 10.4'lük oranı partilere göre aritmetik dağıttıklarını belirten Daşdemir, oranlarda yüzde 2 yanılma payı olduğunu hatırlattı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankette şu sonuçlar çıktı:

AK Parti: %39.1

CHP: %24.8

MHP: %10.4

HDP: %10.3

İYİ Parti: %9.5

Memleket Partisi: %1.4

TDP: %1.1

DEVA Partisi: %1.1

Saadet Partisi: % 0,5

BBP: % 0,5

Vatan Partisi: % 0,4

Yeniden Refah Partisi: % 0,2

Gelecek Partisi: %0,1

Diğer: % 0,7

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