Son anket sonuçları açıklandı! Muhalefete gaz üstüne gaz
AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde partinin oyu yüzde 40-44 bandında ilerlerken bazı araştırmalarda ise muhalefete gaz üstüne gaz veriliyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, sosyal medya hesabı üzerinden Şubat 2021 anket sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarında kararsızların yüzde 13,6 ve oy kullanmayacakların ise yüzde 8,9 olduğu görüldü.
Kararsızlar dağıtılmadan AK Parti’nin oyu yüzde 29,7 çıkarken, kararsızlar dağıtılınca yüzde 35.2’ye yükseldi.
İşte diğer oylar...