Son anket herkesi şaşırttı: Türk halkı en çok ve az kime güveniyor! Sonucu belli oldu, bomba gibi düştü!

2 bin katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, Türkiye'de en çok güven duyulan kurumlar Ordu ve Polis teşkilatları oldu.

Ordu %19.7 ile ilk sırada yer alırken, Polis teşkilatı %16.5 ile ikinci sırada bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı %11.1 ile üçüncü sırayı alırken, hiçbir kuruma güvenmeyenlerin oranı ise %18.2 olarak belirlendi. Anket sonuçları, kadınların Cumhurbaşkanlığına erkeklere kıyasla daha fazla güvendiğini de gösterdi.

2 bin katılımcıyla gerçekleşen ankette yüzde 2 ile Diyanet güven açısından sondan dördüncü, yüzde 1,4 ile yargı ise sondan üçüncü kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 11,1 ile 3'üncü sırayı aldı.

Ankette yer alan sıralamada yer alan oranlar ise şöyle:

Ordu:%19.7

Polis: %16.5

Cumhurbaşkanlığı:%11.1

TBMM:%10.2

Bankalar:%4.2

ÖSYM:%4.0

YSK:%3.5

Belediyeler:%2.9

Diyanet:%2.0

Yargı:%1.4

Politikacılar:%1.0

Medya:%0.9

Hepsine güveniyorum:%4.4

Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2