  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi

New York Belediyesinde Filistin için oturma eylemi! İsrail operasyonlarına devam ediyor...

Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Dünyaya böyle servis ettiler

Kardeş ülke Azerbaycan'da Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı

"Kur’an’dan da uzaklaştıracaksınız milleti" diyen Fatih Tezcan çılgına döndü: Böyle denyoluk görmedim

Yalı Çapkını dizisindeki ahlaksızlık, seti karıştırdı: “Bana dokunamazsın!”

Cep telefonu tehlikeli mi? Cep telefonları Lübnan'daki çağrı cihazları gibi üzerimizde patlayabilir mi?

Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

İsrail ateşle oynuyor! Ürdün’den acil çağrı

İran hiç kullanmayacağı silahlarını tanıttı! Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Aktüel Son anket herkesi şaşırttı: Türk halkı en çok ve az kime güveniyor! Sonucu belli oldu, bomba gibi düştü!
Aktüel

Son anket herkesi şaşırttı: Türk halkı en çok ve az kime güveniyor! Sonucu belli oldu, bomba gibi düştü!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 23:47:00 - 2024-09-22 00:12:07
Son anket herkesi şaşırttı: Türk halkı en çok ve az kime güveniyor! Sonucu belli oldu, bomba gibi düştü!

ASAL Araştırma'nın gerçekleştirdiği güven anketi, Türkiye'de hangi kurumlara en çok güvenildiğini ortaya koydu. Ankete göre, üniversite ve lisansüstü kurumlarında okuyan bireyler, en çok Ordu ve Polis teşkilatlarına güven duyuyor. Ordu, %19.7'lik oranla listenin en tepesinde yer alırken, Polis teşkilatı %16.5 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı ise %11.1 güven oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

2 bin katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, Türkiye'de en çok güven duyulan kurumlar Ordu ve Polis teşkilatları oldu.

Ordu %19.7 ile ilk sırada yer alırken, Polis teşkilatı %16.5 ile ikinci sırada bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı %11.1 ile üçüncü sırayı alırken, hiçbir kuruma güvenmeyenlerin oranı ise %18.2 olarak belirlendi. Anket sonuçları, kadınların Cumhurbaşkanlığına erkeklere kıyasla daha fazla güvendiğini de gösterdi.

2 bin katılımcıyla gerçekleşen ankette yüzde 2 ile Diyanet güven açısından sondan dördüncü, yüzde 1,4 ile yargı ise sondan üçüncü kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 11,1 ile 3'üncü sırayı aldı.

Ankette yer alan sıralamada yer alan oranlar ise şöyle:

Ordu:%19.7

Polis: %16.5

Cumhurbaşkanlığı:%11.1

TBMM:%10.2

Bankalar:%4.2

ÖSYM:%4.0

YSK:%3.5

Belediyeler:%2.9

Diyanet:%2.0

Yargı:%1.4

Politikacılar:%1.0

Medya:%0.9

Hepsine güveniyorum:%4.4

Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2

Alman otomotiv devi iflas etti! Otomobil markaları için parça üretiyordu
Alman otomotiv devi iflas etti! Otomobil markaları için parça üretiyordu

Ekonomi

Alman otomotiv devi iflas etti! Otomobil markaları için parça üretiyordu

Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor!
Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor!

Dünya

Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor!

Bayraktar TB2 o ülkeye yardımına koştu!
Bayraktar TB2 o ülkeye yardımına koştu!

Teknoloji

Bayraktar TB2 o ülkeye yardımına koştu!

Teknoloji kontrollerinin bilançosu! ECB Başkanı Lagarde'dan 100 yıl sonra ‘Büyük Buhran’ uyarısı
Teknoloji kontrollerinin bilançosu! ECB Başkanı Lagarde'dan 100 yıl sonra ‘Büyük Buhran’ uyarısı

Dünya

Teknoloji kontrollerinin bilançosu! ECB Başkanı Lagarde'dan 100 yıl sonra ‘Büyük Buhran’ uyarısı

MOSSAD'ın 15 yıllık kanlı planı devrede duyurdular!
MOSSAD'ın 15 yıllık kanlı planı devrede duyurdular!

Dünya

MOSSAD'ın 15 yıllık kanlı planı devrede duyurdular!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23