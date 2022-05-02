Son anket fırından şimdi çıktı! İşte AK Parti'nin oy oranı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın 23-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. "Ankete katılanların yüzde 29.7’si Mansur Yavaş’ın Millet İttifakı için iyi bir aday olacağı görüşünde" diyen Selvi'nin aktardığına göre ankette AK Parti’nin oy oranı yüzde 36 çıktı. İşte Selvi'nin o yazısı:

"Yeni Seçim Yasası’yla birlikte siyaset, yeni bir iklime girdi. Ben yeni Seçim Yasası’nın bu denli etkili olabileceğine doğrusu ihtimal vermiyordum. Ama özellikle ittifaka girseler dahi milletvekili seçiminde partilerin aldığı oyların sayılacak olması, küçük partileri yeni arayışlara itti. 6’lı masada sorun yaşanmasına yol açtı. Ali Babacan seçimlere kendi partilerinin logosuyla gireceklerini açıkladı. Ortalık karıştı. Optimar’ın mart ayına ilişkin ‘Türkiye’nin Nabzı’ anketi ise tam bu aşamada geldi. Siyasette taşların yerinden oynadığı bir sırada önümüzü görebilmek için kamuoyunun ne düşündüğünü öğrenmek önemli.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın, 23-28 Nisan tarihleri arasında 1847 kişi üzerinde yaptığı anket, yeni sürece ilişkin önemli sonuçlar sunuyor.

EKONOMİ ZİRVEDE

‘Ülkemizin en önemli sorunu’ sorusuna verilen yanıt farklı çıksaydı şaşırırdım ama zamlar ve “ekonomi” çıkması şaşırtmadı.

Ankete katılanların yüzde 45.7’si zamları, yüzde 31.5’i ise enflasyonu mart ayının en önemli sorunu olarak işaretlemiş. Ukrayna Savaşı bile yüzde 13.4’le üçüncü sırada geliyor. Tabii herkes kendi yaşam savaşının derdinde.

ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU

‘Ülkemizin en önemli sorunu’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 66.5’i ekonomi derken, yüzde 6.4’ü işsizliği işaret etmiş. Ekonomi ile işsizlik başlığını birlikte topladığımızda ise tablo net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ekonomi, zamlar, hayat pahalılığı ve işsizlik bir süredir birinciliği kimseye kaptırmıyor.

ÇÖZÜMÜ NEREDEN BEKLİYOR

Muhalefetin sorunu burada yatıyor. Hayat pahalılığı ve zamlar açısından çok zor bir süreçten geçiliyor. Ama millet bu sorunlara çözüm için muhalefeti işaret etmiyor. Ekonomik sorunlarının çözümünü yine AK Parti’den bekliyor. Halk çare olarak AK Parti’yi görüyor ama ileriye dönük olarak ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyor. İktidarın bu noktayı dikkate almasında yarar var.

‘CHP’ DEMİYOR

‘Sizce bu sorunu hangi parti çözer?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 33’ü ‘AK Parti’ diyor. ‘CHP çözer’ diyenlerin oranı ise yüzde 23.8. Bu oran, CHP’nin yüzde 25’lik geleneksel oyunun altında. Demek ki CHP seçmeninin bir bölümü bile ekonomiyle ilgili sorunları CHP’nin çözebileceğine inanmıyor.

İYİ PARTİ ŞAŞIRTTI

‘HDP çözer’ diyenlerin oranı yüzde 12.4 olurken, Meral Akşener vatandaşları Meclis’te kürsüye çıkarıp konuşturmasına, halkın arasında gezmesine rağmen ekonomiyle ilgili sorunları ‘İYİ Parti çözer’ diyenlerin oranının yüzde 8.1’de kalması beni şaşırttı.

DEVA ÇIKMIYOR

‘MHP’ diyenler yüzde 3.7 çıkarken, siyasi birikimi ekonomi üzerine olan Ali Babacan’ın partisi ‘DEVA çözer’ diyenler ise yüzde 1’de kalıyor.

EN BEĞENDİĞİNİZ SİYASETÇİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en beğenilen siyasetçi anketindeki liderliğini sürdürüyor. Ankete katılanların yüzde 33.6’sı Erdoğan derken, onu bir süredir Mansur Yavaş takip ediyor. Mansur Yavaş diyenler 12.8 çıkarken, Kılıçdaroğlu yüzde 11.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. Kılıçdaroğlu bir süredir ortaya koyduğu eylemlerle üçüncü sıraya yerleşirken, sürekli olarak polemiklerle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu ise dördüncü sıraya geriledi. ‘İmamoğlu’ diyenlerin oranı yüzde 9’da kaldı. Onu yüzde 7.6’yla Selahattin Demirtaş, yüzde 7.1’le Meral Akşener ve yüzde 3.7’yle Devlet Bahçeli izliyor.

PARTİLERİN OY ORANI

Anket firmaları üzerinden algı operasyonu yürütüldüğü için ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?’ sorusuna verilen yanıtlar önem arz ediyor. Ben güvenilir bulduğum ve düzenli olarak takip ettiğim için Optimar’ın verilerini sağlıklı buluyorum.

‘Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36.2’si ‘AK Parti’ diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 26.6 çıkıyor. CHP’de küçük bir kıpırdanma var. Daha yüksek bir sonuç bekliyordum ama İYİ Parti diyenler yüzde 10.6 olurken, HDP yüzde 10.2, MHP ise yüzde 10.1 çıkıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERİRSİNİZ

Optimar, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?’ diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 33.1’i ‘Erdoğan’ diyor. ‘Mansur Yavaş’ diyenler ise yüzde 13 çıkıyor. Kılıçdaroğlu son iki ankette İmamoğlu’nu geçerek üçüncü sıraya yerleşti. ‘Kılıçdaroğlu’na oy veririm’ diyenler yüzde 12 olurken, ‘İmamoğlu’ diyenlerin oranı yüzde 9.1’e gerilemiş durumda.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN ‘YAVAŞ’ ÖNERİSİ

Ümit Özdağ’ın, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi siyasi gündemi belirlemişti. Optimar, bu sorunun da yanıtını aramış. Ankete katılanların yüzde 29.7’si Mansur Yavaş’ın Millet İttifakı için iyi bir aday olacağı görüşünde.

Ankete katılanların yüzde 11.4’ü ise Ümit Özdağ’ın, önerisinin 6’lı masayı sıkıntıya soktuğunu düşünüyor. ‘Mansur Yavaş, HDP seçmeninden oy alamaz’ diyenlerin oranı yüzde 9.7 olurken, Millet İttifakı adayının HDP seçmeninden oy alması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 7.9 çıkıyor.

SEÇİM BARAJININ DÜŞMESİ

Yeni Seçim Yasası’yla birlikte seçim barajı yüzde 7’ye düşürüldü. Peki bu, seçmenlerin tercihini ne kadar etkileyecek?

Ankete katılanların yüzde 54.6’sı, ‘Beni etkilemez, partime oy vermeye devam ederim’ diyor. ‘Etkiler’ diyenler ise HDP ve İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerde kendini gösteriyor. ‘Barajı geçmesi için HDP’ye oy veriyordum, yine verecektim ama şimdi vermem’ diyenlerin oranı yüzde 3.1 çıkarken, barajı geçmesi için İYİ Parti’ye oy verdiğini ama barajın yüzde 7’ye düşmesi nedeniyle vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.3.

PARTİNİZ BARAJI AŞAMIYORSA

Optimar, anketinde ‘Partinizin yüzde 7 barajını aşması zor görünüyorsa ne yaparsınız?’ sorusunu da yöneltmiş. ‘Partim dışında oy kullanmam’ diyenlerin oranı yüzde 69 çıkıyor. Bu, parti sadakatinin yüksek olduğunu gösteriyor. ‘Oy kullanmaya gitmem’ diyenler ise yüzde 3.3 oranında. Ankete katılanların yüzde 17.1’inin ise seçim barajının yüzde 7’ye düşürüldüğünden haberi yok.

SİNERJİ YARATMIYOR

‘Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu CHP’den aday olursa CHP’ye oy veririm’ diyenler dramatik bir şekilde yüzde 0.7 çıkarken, bu üç ismin İYİ Parti’den aday olması durumunda İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0.2 çıkıyor. Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu’nun İYİ Parti’den aday olmaları durumunda bir sinerji meydana getireceklerini düşünenlerdendim. Ama bu sonuç beni tersyüz etti."