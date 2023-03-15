Son anket canlı yayında açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te gündeme dair merak edilenleri yanıtlıyor.

Şen'in açıklamaları şöyle:

Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.

"Cumhur ittifakının oy oranı yüzde 51 civarında"

Deprem sürecine baktığımızda Erdoğan mı bu hasarı toparlar, rakipler mi toparlar dediğimizde arada uçurum var. Cumhurbaşkanımıza olan yüksek güveni yansıtıyor. Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızdan bir beklentisi var. Araştırmarlada yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını ön görüyoruz.

Ortalada bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz.