  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım

Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem: Artık çok daha hızlı

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Yılmaz Özdil, CHP'lileri fena şamarladı
Dünya Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı!
Dünya

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı!

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde estetik cerrahi için 'ameliyathane kiralanması' tartışması patladı! Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı son alınan kararla tedavi faaliyetlerinden askıya alınacak. Arka arkaya büyük kriz patladı

Vietnam’ın Mekong Deltası’nın bazı bölgelerinde kısmi su baskınları devam ediyor. Son yılların en yoğun yağış ve tayfun dönemlerinden birini yaşayan bölgede devam ederken  Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı, estetik cerrahi için ameliyathane kiralanmasını veya kayıtlı olmayan uygulayıcıların kullanılmasını kesinlikle yasaklıyor ve ağır şekilde cezalandırıyor.

Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım öğleden sonra Ho Chi Minh Şehri ekonomik ve sosyal basın toplantısında kozmetik tıbbi muayene ve tedaviyle ilgili faaliyetler hakkında geri bildirimde bulundu.

Ho Chi Minh Kent Sağlık Bakanlığı verilerine göre, estetik uzmanlık alanındaki tıbbi muayene ve tedavi faaliyetleri iki ana türe ayrılmaktadır: estetik klinikleri ve estetik hastaneleri (veya estetik uzmanlıkları olan genel hastaneler).

Kozmetik klinikler için, birimin Sağlık Bakanlığı'ndan faaliyet ruhsatı alması ve değerlendirilen tesis ve tıbbi ekipman koşullarına kesinlikle uyması gerekir.

Tıbbi muayene ve tedavide doğrudan görev alan tüm tıbbi personelin, uygun uzmanlık kapsamına sahip bir uygulama sertifikasına sahip olması, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olması ve yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan listede yer alan özel teknikleri uygulayabilmesi gerekir.

Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla personel, tesis ve tıbbi ekipman şartlarının sağlanması suretiyle değerlendirmeye tabi tutularak faaliyet ruhsatı verilen kozmetik ihtisas hastaneleri veya kozmetik ihtisas bölümü bulunan genel hastaneler için, uygulama şartlarında (tesis ve personel gibi) değişiklik olması halinde birimin yönetim kuruluşuna yeniden kayıt yaptırması zorunludur.

Tüm uygulayıcıların ve tıbbi muayene ve tedavi tesislerinin muayenehanelerini muayenehane yönetim yazılımına kaydetmeleri zorunludur.

Mesleki faaliyet belgesi olmadan meslek icra eden, işyeri açma ruhsatı olmadan işletme yapan veya mesleklerini yönetim yazılımına kaydettirmeyen kişiler mevcut düzenlemeleri ihlal etmektedir.

Sağlık Bakanlığı, tıbbi muayene ve tedavi tesislerinin uygulama koşullarını denetlemek ve gözden geçirmek amacıyla ilgili kurumlarla düzenli olarak koordinasyon sağlamaktadır.

Denetimler planlı veya anlık olarak ya da basın ve kamuoyundan gelen haberlere dayanarak gerçekleştirilir. İhlaller tespit edildiğinde, Sağlık Bakanlığı bunları yasalara uygun şekilde ele alır.

Ciddi ihlallerde, düzeltme tamamlanana ve güvenlik koşulları yeniden değerlendirilene kadar tesis tıbbi muayene ve tedavi faaliyetlerinden askıya alınacak ve ardından tekrar faaliyete geçmesine izin verilecektir.

Hastane yöneticileri ve estetik kliniklerde teknik uzmanlıktan sorumlu hekimler, bağlı bulundukları birimlerin tüm tıbbi muayene ve tedavi faaliyetlerinden hukuken sorumludurlar.

İhlaller (ameliyathane kiralanması, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olmayan hekim çalıştırılması gibi) mevzuata uygun olarak titizlikle ele alınacaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?
Gündem

Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?

Kuruluş Osman dizisinden sezon sonunda ayrılan Burak Özçivit’in vedası, uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. O dönem ünlü oyuncunun, talep..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23