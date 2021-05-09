Son Ali şiiri sözleri | Metin Önal Mengüşoğlu Son Ali şiiri dinle
Katil İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü, bu Ramazan ayında da dozunu arttırarak devam etti. Alçak postallarıyla ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yapan Müslümanlara saldırdı. Terör devleti İsrail’in Filistinli mazlumlar yaptığı zulmü en iyi şeklide anlatan Metin Önal Mengüşoğlu’nun seslendirdiği Son Ali şiiridir.
Kutsal maden Mescid-i Aksa’ya yönelik terörist İsrail'in kalleş saldırıları bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde de devam etti. Terör devleti İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda 205 kişinin yaralandığı açıklandı. Terör devleti insanlıktan nasibini almamış terörist İsrail’e en büyük tepki yine Türkiye’den geldi.
Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıda, ses bombası ile plastik mermi kullandı İslam alemi ayağa kalktı. İsrailli alçaklarının, Filistinli Müslümanlara yaptığı zulmü en iyi anlatan şiirlerin başında Metin Önal Mengüşoğlu'nun sesiyle Son Ali" şiiri oldu.
Son Ali şiiri sözleri
Cenin Mülteci Kampı 'nda muhtemelen mevcut bir kalaycı dükkanındaki Son Ali...
Kaş çatarım düşmanıma, tanklarına taş çakarım
Ustam beni eve yollar, küçük kızına bakarım
Adım Ali; Ramallah'tan.. Cenin kampına sürüldüm
İşe giderken canlıydım, dönüşte tel tel döküldüm
Bakırcının çırağıyım, yaşım oniki olmuştur
Anam beni bir güz günü hıçkırırken doğurmuştur
Göçmen kuş sürülerine ısmarlandı istikbalim
Serçe kuşun ölümünde vallahi yoktur vebalim
Durmadan askerler gelir, sefer tasımı ezerler
Cilalı postallarıyla göğsümüzde kol gezerler
Timsahları hiç görmedim, leş yiyen kuşu tanırım
Hahamlara küfretmedim, biliyor bunu da Tanrım.
Yusuf abimi öldüren kurşunu yerde bulmuştum
Her gün annemi ağlatan soğuk demirle konuştum
Yollarda oyalanırken, iskeletlere rastlarım
Abim aklıma gelince, annem görmeden ağlarım
Bizim zeytin bahçesinde alıştım silah sesine
Koşarım duvar dibinden gizlenirim öylesine
Offf!... Yine bir tank geliyor.. sarsıldı kablar, kacaklar
Korkuyorum elimde mi.. yine insan vuracaklar
Bu top sesi neyin nesi, gövdemi yere düşürdü
Eyvah! Bu halimi görse ustam beni öldürürdü
-Sana demiştim... Dikkat et! Bir gün sokakta ölürsün
Bak İşte çıktı dediğim, kızıl kan içinde yüzün
Sokak ortasında kaldım, tanklar yürüdü üstüme...
Ne çok uykum var Tanrım.. yorganımı ört üstüme.
Kaş çatarım düşmanıma, tanklarına taş çakarım...
Ustam beni eve yollar, küçük kızına bakarım...