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Aktüel Son Ali şiiri sözleri | Metin Önal Mengüşoğlu Son Ali şiiri dinle
Aktüel

Son Ali şiiri sözleri | Metin Önal Mengüşoğlu Son Ali şiiri dinle

Katil İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü, bu Ramazan ayında da dozunu arttırarak devam etti. Alçak postallarıyla ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yapan Müslümanlara saldırdı. Terör devleti İsrail’in Filistinli mazlumlar yaptığı zulmü en iyi şeklide anlatan Metin Önal Mengüşoğlu’nun seslendirdiği Son Ali şiiridir.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:23:00 - 2021-05-09 16:40:44
Son Ali şiiri sözleri | Metin Önal Mengüşoğlu Son Ali şiiri dinle

Kutsal maden Mescid-i Aksa’ya yönelik terörist İsrail'in kalleş saldırıları bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde de devam etti. Terör devleti İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda 205 kişinin yaralandığı açıklandı. Terör devleti insanlıktan nasibini almamış terörist İsrail’e en büyük tepki yine Türkiye’den geldi. 

Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıda, ses bombası ile plastik mermi kullandı İslam alemi ayağa kalktı. İsrailli alçaklarının, Filistinli Müslümanlara yaptığı zulmü en iyi anlatan şiirlerin başında Metin Önal Mengüşoğlu'nun sesiyle Son Ali" şiiri oldu. 

Son Ali şiiri sözleri 

Cenin Mülteci Kampı 'nda muhtemelen mevcut bir kalaycı dükkanındaki Son Ali...

Kaş çatarım düşmanıma, tanklarına taş çakarım

Ustam beni eve yollar, küçük kızına bakarım

Adım Ali; Ramallah'tan.. Cenin kampına sürüldüm

İşe giderken canlıydım, dönüşte tel tel döküldüm

Bakırcının çırağıyım, yaşım oniki olmuştur

Anam beni bir güz günü hıçkırırken doğurmuştur

Göçmen kuş sürülerine ısmarlandı istikbalim

Serçe kuşun ölümünde vallahi yoktur vebalim

 

Durmadan askerler gelir, sefer tasımı ezerler

Cilalı postallarıyla göğsümüzde kol gezerler

Timsahları hiç görmedim, leş yiyen kuşu tanırım

Hahamlara küfretmedim, biliyor bunu da Tanrım.

Yusuf abimi öldüren kurşunu yerde bulmuştum

Her gün annemi ağlatan soğuk demirle konuştum

Yollarda oyalanırken, iskeletlere rastlarım

Abim aklıma gelince, annem görmeden ağlarım

 

Bizim zeytin bahçesinde alıştım silah sesine

Koşarım duvar dibinden gizlenirim öylesine

Offf!... Yine bir tank geliyor.. sarsıldı kablar, kacaklar

Korkuyorum elimde mi.. yine insan vuracaklar

Bu top sesi neyin nesi, gövdemi yere düşürdü

Eyvah! Bu halimi görse ustam beni öldürürdü

-Sana demiştim... Dikkat et! Bir gün sokakta ölürsün

Bak İşte çıktı dediğim, kızıl kan içinde yüzün

Sokak ortasında kaldım, tanklar yürüdü üstüme...

Ne çok uykum var Tanrım.. yorganımı ört üstüme.

 

Kaş çatarım düşmanıma, tanklarına taş çakarım...

Ustam beni eve yollar, küçük kızına bakarım...

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