Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar
Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı.
Millet İttifakı'nda patlak veren tecavüz, taciz ve FETÖ skandallarını örtbas etmek için çeşitli senaryoların üretildiği bugünlerde Gezici Araştırma da masa başı anketini paylaştı.
Sandıkta Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan Millet İttifakı'na kepçe kepçe oy yazan sözde anket şirketi, küsüratla Millet İttifakı'nı öne çıkardı.
Gezici Araştırma; Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti'ye 36.6 oy yazarken MHP'ye oyların 8.8'i verdi.
Sallamasyon ankette Milleti İttifakı'nın partileri CHP'ye 26.2, HDP'ye 10.2 ve İYİ Parti'ye ise 9.6 oy yazıldı.