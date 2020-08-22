  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.
Aktüel

Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:14:19 -
Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı
Gündem

Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdeyi açıklamasının ardından dikkat çeken ifadeler kul..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı