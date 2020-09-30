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Aktüel Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.
Aktüel

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:10:17 -
Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.
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