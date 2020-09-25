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Aktüel Son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Aktüel

Son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:10:28 -
Son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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