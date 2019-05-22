0553 313 94 23

Son 2 bölüm kaldı... Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz!

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte dizi finaline 2 bölüm kala sürpriz bir karakter daha dahil oldu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:15
Son 2 bölüm kaldı... Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz!

Çarşamba akşamlarının reyting şampiyonu dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da finale son 2 bölüm. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul 149.bölüm fragmanları yine nefes kesti. Son birkaç bölümdür adı çokça geçen  Altın Orda hükümdarı Berke Han yeni bölümde ekranlara geliyor. Dizide Moğol istihbaratının başındaki isim olan Arık Buka, bundan önceki bölümlerde Berke Han’ın yanında casusu olduğunu söylemişti. Bu bölümde Ertuğrul Bey, Berke Han’ın yanına giderek “Mazlumlara ve alemi İslam’a karşı sizin de bizim de boyun borcumuz vardır. Hain sizin en yakınınızdadır” diyerek Moğol casusundan bahsediyor.

Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde bu hafta neler olacak? Ertuğrul Bey kuşatmadan kurtulabilecek mi? 

Berke Han kimdir

Altınordu Devleti (Altınorda) - (1227-1502)

Bu devlet Cengiz Han’ın torunu Batı Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz‘in kuzeyinde kuruldu.

- 1260’lı yıllarda Balkanlar’da Sırp ve Bulgarları egemenliği altına aldı.
- Kiev ve Moskova Knezlikleri’nin Karadeniz’e inmesini engelledi.
- Timur tarafından yıkılan Altın Orda Devletinin ortadan kalkması, Osmanlılarla – Ruslar arasındaki tampon bölgeyi ortadan kaldırdı ve Rusların Güney ve Doğuya yayılmasının önünü açtı. Böylece Moskova Knezliği güçlenerek Rus Çarlığı haline geldi.

Berke Han kimdir?

Ünlü Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından Berke Han, 1209 ile 1266 yılları arasında yaşamıştı.

Cengiz Han’ın torunlarından biriydi ve Altın Orda Hanlığının hükümdarıydı Müslüman oldu.

Müslümanların Moğollar tarafından tecavüze ve soykırıma uğramasına ve dahi Hilafetin 1258 yılında Hulagu Han tarafından yıkılmasına öfkelendi; Moğollara karşı isyan etti ve Memluklerle ittifak yaptı. Daha sonra Müslümanların öcünü almak için kendi ailesi olan Moğollara karşı savaş açtı. Afganistan’ı diğer birçok İslam beldesini Moğol idaresinden kurtardı.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:15
  1. Engin Altan Düzyatan
  2. TRT 1
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. berke han kimdr
  5. altın ordu devleti
  6. MEDYA Haberleri
  7. Altınordu Devleti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'ye BM'de büyük "diplomatik yenilgi"
    1. İngiltere'ye BM'de büyük "diplomatik..
    2. Suudi Arabistan'a hava saldırısı!
    3. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Japonya'dan..
    4. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    5. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    6. Rusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nın
    7. İmamoğlu YSK'nin gerekçeli kararını..
    8. Sakaryaspor Karagümrük finali nerede..
    9. Sakaryaspor Karagümrük final maçı ne..
    10. "Partimizi yaşanabilir Türkiye'yi..
    11. Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve..
    12. Ürdün Kralı, Abu Dabi Veliaht..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    14. Asıl sorulması gereken soru: Kurşun..
    15. UBER sürücüsü aracını üzerine çıkarak,..
    16. Giresun’da kaçan terörist yakalandı
    17. Manisa BBSK’nın ismi Manisa FK oldu
    18. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi..
    19. BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman..
    20. YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
    Erdoğan'ın sözleri küstah Yunan'ı kudurttu!
    Erdoğan'ın sözleri küstah Yunan'ı kudurttu!
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    Akşener'den tepki çeken çıkış! 'Evet katılmadık var mı diyeceğiniz'
    Akşener'den tepki çeken çıkış! 'Evet katılmadık var mı diyeceğiniz'
    MAK Araştırma'dan bomba İstanbul tahmini: Seçim sonuçlarını onlar belirleyecek
    MAK Araştırma'dan bomba İstanbul tahmini: Seçim sonuçlarını onlar belirleyecek
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Sırf vatandaş mağdur olmasın diye... Borç gırtlağa dayandı
    Sırf vatandaş mağdur olmasın diye... Borç gırtlağa dayandı