Son 2 bölüm kaldı... Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz!

Çarşamba akşamlarının reyting şampiyonu dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da finale son 2 bölüm. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul 149.bölüm fragmanları yine nefes kesti. Son birkaç bölümdür adı çokça geçen Altın Orda hükümdarı Berke Han yeni bölümde ekranlara geliyor. Dizide Moğol istihbaratının başındaki isim olan Arık Buka, bundan önceki bölümlerde Berke Han’ın yanında casusu olduğunu söylemişti. Bu bölümde Ertuğrul Bey, Berke Han’ın yanına giderek “Mazlumlara ve alemi İslam’a karşı sizin de bizim de boyun borcumuz vardır. Hain sizin en yakınınızdadır” diyerek Moğol casusundan bahsediyor.

Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde bu hafta neler olacak? Ertuğrul Bey kuşatmadan kurtulabilecek mi?

Altınordu Devleti (Altınorda) - (1227-1502)

Bu devlet Cengiz Han’ın torunu Batı Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz‘in kuzeyinde kuruldu.



- 1260’lı yıllarda Balkanlar’da Sırp ve Bulgarları egemenliği altına aldı.

- Kiev ve Moskova Knezlikleri’nin Karadeniz’e inmesini engelledi.

- Timur tarafından yıkılan Altın Orda Devletinin ortadan kalkması, Osmanlılarla – Ruslar arasındaki tampon bölgeyi ortadan kaldırdı ve Rusların Güney ve Doğuya yayılmasının önünü açtı. Böylece Moskova Knezliği güçlenerek Rus Çarlığı haline geldi.

Berke Han kimdir?

Ünlü Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından Berke Han, 1209 ile 1266 yılları arasında yaşamıştı.

“Cengiz Han’ın torunlarından biriydi ve Altın Orda Hanlığının hükümdarıydı Müslüman oldu.

Müslümanların Moğollar tarafından tecavüze ve soykırıma uğramasına ve dahi Hilafetin 1258 yılında Hulagu Han tarafından yıkılmasına öfkelendi; Moğollara karşı isyan etti ve Memluklerle ittifak yaptı. Daha sonra Müslümanların öcünü almak için kendi ailesi olan Moğollara karşı savaş açtı. Afganistan’ı diğer birçok İslam beldesini Moğol idaresinden kurtardı.”