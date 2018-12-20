Son 10 yılda ne oldu? İşte asgari ücretin dolar karşısındaki serüveni

Asgari ücretin son 10 yılda dolar karşısındaki serüveni kıyaslandı. Ortaya çıkan rakamlara göre 2008 yılında asgari ücretin tamamıyla 328 dolar alınırken, 2018 yılında bu rakamın 303 dolara düştüğü görülüyor.

2018 yılının başında bin 603 liraya yükselen asgari ücretin son 10 yılı dolarla kıyaslandığında, ortaya çıkan tabloda dalgalanmalar olduğu göze çarpıyor. 2008 yılında bir asgari ücretle 328 dolar alınırken bu rakam 2018 yılında 303 dolara iniyor. Yıl ortasında dövizde yaşanan hareketlilik, şu an için durulmuş olsa da işçinin aldığı ücretin dolar karşısında nasıl eridiği rakamlara işte böyle yansımış.