Somut örneklerle anlatıldı! Fincancı’yı savunan Ali Babacan’a ayar

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı savunurken sarf ettiği sözler de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ali Babacan bile çıkıp Fincancı'yı savunuyor, "Bu söylemler herhangi bir şekilde devlet itibarına zarar vermez ama siz emir verip yargıya iş yaptırırsanız devletin itibarını sarsar" diyor. Şu ana dek yargıya verilmiş bir emir vs. yok. Ali Babacan şunun ayrımını yapamıyor mu; savcılar Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışırlar. Savcının Adalet Bakanı'na bağlı olarak çalışması, yargı işlemlerinin bağımsız olmadığı anlamına gelmez. Mahkemeler, hakimler bağımsızdır ama savcılar için bağımsızdır diye Avrupa'da da bir kural yoktur, Türkiye'de de bir kural yoktur.

Kendilerine geldiği zaman, CHP'liler savcıya da emir verirler... Vural Savaş, "Akit'le mücadele ederken, bu kanunlarla yapamıyoruz, Yunanistan'dan kanun ithal etmemiz lazım ki Akit gibi gazeteleri kapatalım" diye Yargıtay başsavcısı sıfatıyla konuşma yaptığı sırada alkışlayan CHP'liler vesaireler şimdi efendim, yargıya talimat veriliyor...

Mahkeme ne karar verecek göreceğiz. Diğer kararlardan da görüyoruz, somut örneklerle anlatmak istiyorum. Cumhuriyet gazetesinden bir haber... Tele1'e 3 gün durdurma cezası verilmiş. İdare Mahkemesi'ne gitmişler. Büyük ihtimalle 3 tane hakim oluyor İdare Mahkemesi'nde, 3'ü de yeni alınan hakimlerdendir. Yani AK Parti'nin son 5 yıl içerisinde aldığı hakimlerdir. Burada cezayı durdurma kararı vermişler... AK Partili dedikleri RTÜK'ten Akit TV ceza aldığı zaman, 10 kez başvurduk, 1 kez olumlu karar çıktı, diğerlerinin hepsinde aleyhimize karar verildi. Tele1 hemen gitti, yürütmeyi durdurma kararı aldı.