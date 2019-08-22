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"Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, tebligata rağmen Kadir Demirel’in davasına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahil olmamasına tepki gösterdi. Şarkıcı Sıla’nın gayrı resmi ilişkisi için 30 avukatın yardıma koştuğunu ve Demirel’in davasına -tebligata rağmen- bakanlıktan avukat gelmemesini eleştiren Karahasanoğlu, “Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum, bu gidişat iyi gidişat değil.” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
"Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!

 yeniakit.com.tr Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, iki yıl önce damadı Cemil Karanfil tarafından canice katledilen genel yayın yönetmenimiz Kadir Demirel ve aynı cani tarafından yaralanan kızı Esma Karanfil hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kabul edilemez tutumu masaya yatırıldı.

Bakanlık yasaya rağmen müdahil olmadı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadir ağabeyi katlettiği için ‘Kasten adam öldürme’ ve kızı Esma Karanfil’i ağır yaraladığı için ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ten yargılanan Cemil Karanfil’in davasına, kendisine ulaştırılan tebligata rağmen müdahil olmadı.

Sıla’ya koştular

Bakanlık, Medeni Kanun’da nikahsız ilişkiler değil, nikahlı birliktelikler övülmesine rağmen, gayrı resmi ilişki yaşayan Sıla ve Ahmet Kural davasına anında müdahil olarak, “Kadının yanındayız” algısı oluşturmuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir tokat olayına anında müdahil olduğu halde, ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ davasına “tebligata rağmen” katılmaması büyük tepki çekti.

Sıla’ya koşan Aile Bakanlığı Demirel’in kızına kör!

Gidişat iyi değil

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sıla’ya bakanlıktan 30 avukatın koştuğunu, Demirel ve kızının davasınaysa 1 tane bile avukat gelmediğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum, bu gidişat iyi gidişat değil.” dedi. Programın can alıcı bölümü şu şekilde:

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
  1. Kadir Demirel
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Sıla
  5. Sıla Gençoğlu
  6. Ahmet Kural
  7. Muharrem Coşkun
  8. Manşetlerin Dili
  9. Akit TV

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