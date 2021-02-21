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Dünya Sömürgecilik tarihi raporunu tartıştılar! Macron'la görüştüler
Dünya

Sömürgecilik tarihi raporunu tartıştılar! Macron'la görüştüler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 20:31:00 -
Sömürgecilik tarihi raporunu tartıştılar! Macron'la görüştüler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, dünkü görüşmede Macron'un, Cezayirli mevkidaşı ile, iki ülke arasındaki iş birliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Macron'un, Tebbun'a Cezayir'de yürürlüğe konulan reformlardan memnuniyet duyduğunu ilettiği ifade edilen açıklamada, iki liderin, Fransa ve Cezayir'deki salgın durumunu ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Macron ile Tebbun'un, Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın Cezayir Savaşı ve sömürgecilik tarihi raporunu tartıştığı belirtildi.

İki ülke arasında sömürge dosyası

Fransa'nın 1830'da başlayan ve 1966 yılında sona eren Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un, tarihçi Stora'ya hazırlattığı rapor, iki ülke arasındaki sömürge tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu.

Diğer yandan Fransa basınında Macron'un bu konuda özür dilemeyeceği haberleri, Cezayir'de tepkiyle karşılandı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

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