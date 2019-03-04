Sömürgecilerin saltanatı çöküyor

Bir bölgeyi sömürmeyi tamamlamadan diğerini sömürmeye girişen, iştahı bir türlü doymak bilmeyen emperyalist Batının sonu geliyor. Tüm Amerika kıtasını ve Afrika kıtasının bir kısmını ele geçirerek, kapitalist ve sömürgeci düzenini kuran Batının ekonomik anlamda çöküşünün adım adım gerçekleştiği belirlendi. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerin dünya ekonomisindeki ağırlığının gittikçe azaldığı, Çin, Hindistan, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Tayland ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinde giderek daha fazla pay kaptığı tespit edildi.

Kara düzen bozuluyor

Akit’in elde ettiği verilere göre; dünya siyasetine “ben ve ötekiler” diye bakan ABD’nin dünya ekonomisindeki payı, 1980’de yüzde 24,585 iken, 2011 yılında yüzde 20’nin altına yüzde 19,884’e geriledi. ABD’nin payı 2016 yılında ise yüzde 18,4’ün altına indi. 22.1 trilyon dolar borçla boğuşan küresel eşkıya ABD, 2017’de ise 15,49’a düşerek çöküşünü hızlandırdı. Dünya ekonomisinden aldıkları payın Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika gibi ülkelerde daha dramatik bir şekilde düştüğü belirlendi.

Büyük ülkelerin payı azaldı

1980’lerde dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Japonya’nın 1980’de aldığı yüzde 9,17’lik pay, 2016’da 5,15’e düştü. Deflasyon sorunları ile boğuşan Japonya’nın 2017 payı ise 4,37 olarak hesaplandı. Almanya’nın payı yüzde 6,68’den yüzde 3,32’ye, İngiltere’de yüzde 4,29’dan yüzde 2,32’ye, Fransa’da yüzde 4,72’den yüzde 2,28’e, İtalya’da yüzde 4,47’den yüzde 1,86’a, Belçika’da yüzde 0,85’den yüzde 0,43’e düştüğü tespit edildi. Buna karşın, Çin dünya ekonomisinden aldığı payı bu dönemde 8 kat, Hindistan 2,5 artırdı. 1980-2015 döneminde payını yüzde 2,19’dan 16,96’ya artıran Çin, 2017’de ise payını yüzde 17,80’e artırdı. Hindistan 2,45’den yüzde 7,23’e çıkarttı. Türkiye’nin dünya ekonomisinde 1980’de aldığı yüzde 1,025’lik pay, 1992 yılında yüzde 1,188’e, 2010 yılında yüzde 1,274’e çıkarken, 2016 yılında yüzde 1,232 olarak kayıtlara geçti. Her geçen yıl ekonomi alanında ciddi yatırımlar yapan Türkiye, 2017 yılındaki payını 1,66’a çıkardı. Sanayileşmiş 7 büyük ülkenin (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada) oluşturduğu G-7 (Grup 7), 1980 yılında dünya ekonomisinin yüzde 56,3’ü, 1992’de yüzde 51,4’ü 2010 yılında yüzde 40,1’i oluştururken, bu oran 2016 yılında yüzde 36’ya kadar geriledi.

Rakamlar ifşa etti

Avrupalı liderler ve medya ‘Türkiye ile müzakereler durdurulacak’ şeklinde blöf yaparken; rakamlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) için hayati bir önem sahip olduğunu ortaya koyuyor. Rakamların dili, müzakerelerin askıya alınması halinde Türkiye’den ziyade Avrupa Birliği’nin büyük bir kayıp yaşayacağını gözler önüne seriyor.