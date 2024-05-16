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Dünya Sömürgeci Fransa OHAL ilan etti! TikTok'u yasakladılar
Dünya

Sömürgeci Fransa OHAL ilan etti! TikTok'u yasakladılar

Yeniakit Publisher
2024-05-16 00:09:00 -
Sömürgeci Fransa OHAL ilan etti! TikTok'u yasakladılar

Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’da Macron’un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile yaptığı toplantı sonrası OHAL karar alındı. Sosyal medya uygulaması TikTok yasaklandı.

Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda can kaybı 4’e yükselirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya’da 12 gün süreyle OHAL ilan etti.

Fransa’nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya’da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteriler can kaybı 4’e yükseldi. Protestolar sırasında 1 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ise artan şiddet olaylarına karşı OHAL ilan etti. Cumhurbaşkanı Macron, güvenlik güçlerinin çabalarını takdir ederek, Yeni Kaledonya halkıyla dayanışma mesajı verdi ve şiddetin sona erdirilmesi için kararlı olduklarını vurguladı. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile yaptığı toplantı sonrası OHAL karar alındığı belirtildi.

OHAL 12 gün sürecek

Yeni Kaledonya’da, OHAL yerel saatle 20.00’den itibaren 12 gün süreyle devam edecek. OHAL kapsamında, seyahat ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanacak. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, hükümetler arası kriz komite toplantısında sosyal medya uygulaması TikTok’un yasaklanmasını ve limanlar ile havaalanlarının güvenliği için ordunun konuşlandırılacağını açıkladı.
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Yeni Kaledonya’da, son iki gündür artan şiddet olaylarında 200’den fazla iş yeri ve 50’den fazla araç ateşe verilirken, 130’dan fazla kişi gözaltına alındı. Yetkililer, şiddet olaylarında 60’tan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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