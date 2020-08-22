Sömürgeci batı doğalgazı bulmamızdan rahatsız oldu

Karadeniz’deki büyük doğalgaz rezervi keşfi müjdesi, hem içerde hem de dışarıdaki şer odaklarında büyük bir paniğe sebep oldu. Avrupa ülkeleri doğalgaz, petrol gibi yeraltı kaynakları için birçok ülkeyi sömürürken Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nden Gulmira Rzayeva, Türkiye’nin doğalgaz bulmasını, “Düşük gaz fiyatları göz önüne alındığında, bu araştırmanın kazancı negatif bile olabilir” diyerek süreci itibarsızlaştırmaya çalıştı. Benzer teraneler de yurtiçinde sözde akademisyenlerden geldi.

Türkiye hesabı yaptı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, şunları dile getirdi: “Türkiye artık bazı ülkelerin gölgesinde yaşama savaşı veren bir ülke değildir. Türkiye artık kendi gölgesi ile mazlumlara ve mağdurlara umut olan bir ülkedir. Bizim bilim adamlarımız, ekonomistlerimiz yok mu? Onlar bu değerlendirmeleri yapamıyorlar mı? Çok şükür her şey hesaplanmıştır. Ülkemizin faydasına olacak herşey milletimizin hizmetine sunulacaktır. Batı’nın boş söylemleriyle adım atacak bir ülke değiliz. Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de çabalarımız sonuç verecektir. ”

Moral bozucular

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, şunları ifade etti: “Türkiye ekonomide kendi kendine yeten bir ülkedir. Yaşadığımız pandemi sürecinde bile ekonomik olarak en büyük direnci gösteren ülke Türkiye’dir. Biz bunu yeraltı kaynaklarımız olmadan başardık. Şu anda doğalgaz çıkarma ile 65 milyar dolar ülkemizde kalacak. Bu paranın Türkiye’de kaldığını düşünürsek Türkiye ekonomisinin nasıl bir durumda olacağını kestirmek gayet basittir. Tabii bunun farkında olan spekülatörler birtakım söylemlerde bulunacaktır. Eskiden müjde deyince memura maaş zammı gibi basit konular gelirdi insanların aklına. Şimdi durumlar değişti. İnsanlar hedeflerini büyüttü. Türkiye nereden nereye geldi, buradan anlayın. Bundan sonra Türkiye daha güçlü olacak.”

Aynaya baksınlar

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, şu ifadeleri kullandı: “Biz geçmişten bu yana dünyaya adalet götürdük. Biz kimseyi sömürmedik. Bunlar vicdansızca insanları sömürdüler. Vurdular, kırdılar, astılar, kestiler. Böyle bir algı oluşturmak alçaklıktır, adiliktir, şerefsizliktir. Bunlar geçmişte bize ‘siz uçak yapmayın, biz size daha ucuza verelim’ diyen bir zihniyetin artıklarıdır. Bunları söyleyenler 6 bin kilometre öteden yeraltı kaynaklarını çıkarıp ülkelerine taşırken maliyeti az oluyor da biz dibimizdeki kaynağı çıkarınca mı pahalı oluyor. Bu söylemlere inanmak aptallıktır. Bu sadece Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını çıkarmaması için uydurulan söylemlerdir. Bunlar algı operasyonudur. Bunlara inanmamamız gerek.”