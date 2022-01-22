Koronavirüs salgını sebebiyle son iki yıldır karne heyecanı coşkuyla yaşanamıyordu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı vaka çıkan sınıflar haricinde kesintisiz olarak yüz yüze sürdürüldü. İlk dönemin yorgunluğu ise okullarda alınan tedbirler eşliğinde noktalandı ve karneler dağıtıldı. Öğrenciler ise ikinci dönemin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Sömestr tatili 2022 uzatıldı mı? Yarıyıl tatili kaç gün, okullar ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Ders başı ise 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.