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Dünya Somali’deki otel saldırısında 15 kişi öldü
Dünya

Somali’deki otel saldırısında 15 kişi öldü

Somali’de başkent Mogadişu’daki Hayat Otel’e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 22:14:00 -
Somali’deki otel saldırısında 15 kişi öldü

Ulusal medyadaki haberlere göre, dün akşam Hayat Otel’e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda aralarında güvenlik görevlileri ve otel sahibi Abdurrahman Hasan İman’ın da olduğu 15 kişi hayatını kaybetti. Otel içerisindeki militanların güvenlik güçleriyle çatıştığı aktarılırken, sabah saatlerinde halen çatışma seslerinin geldiği belirtildi.

Otele giden tüm yollar kapatılırken, çatışma sırasında çok sayıda patlama sesi de duyuldu. Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi.

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