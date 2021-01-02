Somali'de Türk şirketinin şantiyesine intihar saldırısı düzenlenmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosiketli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

"Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada 1'i Türk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bakan Koca acı haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Türklerin sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:



"Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum."