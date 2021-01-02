  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Somali'de Türk şirketinin şantiyesine intihar saldırısı düzenlenmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu
Gündem

Somali'de Türk şirketinin şantiyesine intihar saldırısı düzenlenmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:48:00 - 2021-01-02 15:50:51
Somali'de Türk şirketinin şantiyesine intihar saldırısı düzenlenmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosiketli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

"Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada 1'i Türk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bakan Koca acı haberi duyurdu 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Türklerin sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için ..
Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu
Siyaset

Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu

Seçim sürecinde oy alabilmek için dindar ayaklarına yatan ama din karşıtlığı illa ki bir şekilde gün yüzüne çıkan CHP, Fikri Sağlar’ın açıkl..
Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu
Gündem

Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda piton yılanının geyiği saniyeler içinde yediği anlar hayrete düşürdü.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay