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Dünya

Somali'de sel felaketi 182 bin kişiyi tahliye ettirdi

Somali'de sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle 182 bin kişinin tahliye edildiğini bildirildi.

2019-10-30 13:08:00 -
Somali'de sel felaketi 182 bin kişiyi tahliye ettirdi

Somali'de sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle 182 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Hirshabelle eyaletinin Beledweyne şehri ve çevresinde büyük hasara yol açan sel felaketinin 182 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Felaket nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği kaydedilirken, su altında kalan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Hirshabelle eyaletinde selden etkilenen halka yardım için özel komite kuruldu.

Son birkaç haftadır sağanak yağışların etkisi altına giren Somali'de sel felaketi, Hirshabelle, Cubaland ve Güney Batı eyaletlerinde ağır hasara yol açtı.

Selin etkili olduğu Beledweyne bölgesinde hafta başında yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 15 kişi yaşamını yitirmişti.

 

 

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