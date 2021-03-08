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Dünya Somali'de operasyon! 8 terörist öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 8 terörist öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinin Dinsor bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab örgütü üyelerine yönelik operasyonda bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 8 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 21:03:00 -
Somali'de operasyon! 8 terörist öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinin Dinsor bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab örgütü üyelerine yönelik operasyonda bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 8 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Somali Silahlı Kuvvetler Radyosuna ordu adına açıklama yapan General Odowa Yusuf Rage, Dinsor bölgesinde yapılan operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyonda bölge sorumlusu Muhtar Nurow'un da öldürüldüğünü bildirdi.

Son aylarda Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabel ve Bay Galgadud vilayetlerinde operasyonlar gerçekleştiriyor.

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