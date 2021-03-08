Somali'de operasyon! 8 terörist öldürüldü
Somali'nin Güney Batı eyaletinin Dinsor bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab örgütü üyelerine yönelik operasyonda bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 8 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Somali'nin Güney Batı eyaletinin Dinsor bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab örgütü üyelerine yönelik operasyonda bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 8 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
Somali Silahlı Kuvvetler Radyosuna ordu adına açıklama yapan General Odowa Yusuf Rage, Dinsor bölgesinde yapılan operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyonda bölge sorumlusu Muhtar Nurow'un da öldürüldüğünü bildirdi.
Son aylarda Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabel ve Bay Galgadud vilayetlerinde operasyonlar gerçekleştiriyor.