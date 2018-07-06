Somali'de kız çocuklarının popüler ismi: İstanbul

Somali halkı, Türkiye'nin verdiği insani desteğe vefa amacıyla ve dizilerde görülen güzel manzaralara hayranlıkları nedeniyle kız çocuklarına İstanbul adını veriyor.

Somalililerin geçmişten bu yana Türk dizilerinde beğendikleri oyuncularla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi sevdikleri Türk liderlerinin adlarını çocuklarına koyuyor.

Kara Kıta'daki Somalililer, Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar ve verdiği desteği daima hatırlamak için en önemli şehirlerden biri olan İstanbul'u bebeklerine ad olarak seçiyor. Bazıları da dizilerde gördükleri İstanbul'un güzel manzaralarına hayranlığı nedeniyle bu ismi tercih ediyor.

Son dönemde İstanbul ismi kız çocukları arasında popülerleşirken, esnaf da dükkan ve mağazalara bu adı veriyor.

Somalili sanatçı Muhtar Muhammed de çocuğuna bu ismi verenlerden biri.

Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye çeşitli alanlarda verdiği destekten ötürü şu an 7 yaşına giren kızına İstanbul ismini verdiğini anlattı.

Kızına Türkiye halkının desteğinin, ailesinin ve Somali halkının zihninden hiç silinmemesi için bu adı verdiğini dile getiren Muhammed, ayrıca bunu bir vefa borcu olarak gördüğünü belirtti.

Somalili Sümeyye Abduşşekur ise dizilerde gördüğü İstanbul'a hayranlığı nedeniyle kızına bu şehrin adını verdiğini ifade etti.

Abduşşekur, "İstanbul'un doğal güzelliğini çok sevdim. Hatta bir ara kendi adımı değiştirip İstanbul koymayı düşündüm. Daha sonra bu ismi yeni doğan kızıma verdim." dedi.

İnsani çabalarından ötürü Türkiye'nin Somalililerin kalbinde yer ettiğini belirten Abduşşekur, eğer oğlu olursa Erdoğan ismini vermeyi düşündüğünü aktardı.

40'lı yaşlarındaki İstanbul ise kendisine bu ismi Türkiye ile bağlantısı olan tüccar babasının verdiğini, o zamanlar meşhur olmayan bu adı herkesin garip karşıladığını belirtti.

Küçük bir köyde geçen çocukluğunda geleneksel isimlere aykırı bir ad taşıması dolayısıyla garipsendiğini anlatan İstanbul, büyüyünceye dek ismini beğenmediğini, ancak daha sonra beğenmeye başladığını dile getirdi.

İstanbul, kendi adını beğenmekle kalmayıp 2013 yılında doğan kızına da bu ismi verdiğini kaydetti.