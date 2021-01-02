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Gündem Somali'de kaç kişi vefat edenlerin isimleri | Somali'de kaç kişi yaralandı?
Gündem

Somali'de kaç kişi vefat edenlerin isimleri | Somali'de kaç kişi yaralandı?

Somali'de ne oldu? Somali'de bomba yüklü bir araçla Türk firmasına yönelik saldırıda bulunuldu. Olay nedeniyle 2 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Vatandaşlar vefat edenlerin ve yaralıların isimlerini merak ediyor. Peki, Somali'de neler yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:38:00 -
Somali'de kaç kişi vefat edenlerin isimleri | Somali'de kaç kişi yaralandı?

Somali'de bu sabah bomba yüklü bir araçla Türk firmasına yönelik saldırıda bulunuldu. Olayda çalışanlardan yaralananlar ve ölenler oldu. Peki, Somali'de vefat edenlerin isimleri açıklandı mı?

Somali'de kaç kişi vefat edenlerin isimleri | Somali’de kaç kişi yaralandı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Somali'deki olay kınandı. Açıklamada, "Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

Yaralı ve vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ise henüz açıklanmadı.

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