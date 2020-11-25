Somali'de işçileri koruyan 5 polis bombalı saldırıda öldü
MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu’da sabah saatlerinde yola döşenen mayının patlaması sonucu, 5 polis hayatını kaybetti.
AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, saldırıda, Afgoye bağlantı yolunda çalışma yapan işçiler hedef alındı.
Yola döşenen mayının, yolda çalışan işçileri taşıyan konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu, konvoyu koruyan 5 öldü, 4 polis yaralandı.
İşçilerden ölen ya da yaralanan olmadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Somali'de daha önce de yol inşaatında çalışan işçilere yönelik saldırı olmuştu.
Ülkedeki terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.