Somali'de bombalı saldırı! 5 asker öldü
Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker öldü.
Juba bölgesi polis memuru Abdirahim Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Afmadov Havaalanı'nda görevli güvenlik güçlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.
Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.
Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Eş-Şebab, Somali'de güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırılar düzenliyor.