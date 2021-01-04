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Aktüel Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü
Aktüel

Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:55:34 -
Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü

MOGADİŞU (AA) - Doğu Afrika ülkesi Somali’de dün akşam saatlerinde askeri kontrol noktasına yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberinde, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haberde, 6'sı asker 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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