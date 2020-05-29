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Somali’de 7'si sağlık çalışanı 8 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:24:41 -
Somali’de 7'si sağlık çalışanı 8 kişi öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Somali’de yerel sivil toplum örgütü için çalışan 7 sağlık çalışanı ve bir sivil kimliği, belirsiz kişilerce öldürülerek yol kenarına bırakıldı.

Sağlık çalışanlarının görev yaptığı Zamzam Vakfından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Gololeey Sağlık Kliniğinde çalışan ve çarşamba günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 8 kişinin cesedinin dün bulunduğu ifade edildi.

Yerel televizyonlar, cesetlerin yol kenarına atıldığını ve cinayetin faillerinin henüz belirlenemediğini aktardı.

Mogadişu hükümeti ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili kınama mesajı yayımlayarak üzüntülerini bildirdi.

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