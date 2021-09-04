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Dünya Somali yetkilileri: AMISOM güçleri iki askeri merkezden çekiliyor
Dünya

Somali yetkilileri: AMISOM güçleri iki askeri merkezden çekiliyor

Somali'nin güney kesiminde AMISOM güçlerinin iki önemli askeri üssü yerel güçlere devredeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:43:00 -
Somali yetkilileri: AMISOM güçleri iki askeri merkezden çekiliyor

Somali'nin güney kesiminde AMISOM güçlerinin iki önemli askeri üssü yerel güçlere devredeceği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) bağlı Etiyopyalı güçler, Bay bölgesindeki Qansahdhere ve Gedo bölgesindeki Buurdhuubo yerleşimlerindeki askeri üsleri terk edecek.

Bu üsler, Mogadişu hükümetine bağlı askeri birliklere devredilecek.

Etiyopya ordusu ise askeri görevine daha mobil bir konseptte devam edecek.

Bu hamlenin, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'ın etkinliğini artırabileceği belirtiliyor.

AMISOM ve sivillere yönelik yargısız infazlar

Özellikle Güney Somali'nin kırsal bölgelerinde devriye gezen AMISOM güçleri, sivil yerleşimlerde kadın ve çocukları keyfi olarak infaz ediyor.

Yerel halk, AMISOM'un artan saldırılarından oldukça şikayetçi. Ancak söz konusu ihlallerin engellenmesi için uluslararası kamuoyu herhangi bir adım atmıyor.

Kenya, Etiyopya, Burundi, Cibuti, Gana, Nijerya, Sierre Leone ve Uganda'nın askeri birliklerinden oluşan AMISOM, ABD tarafından yoğun bir biçimde destekleniyor.

19 Ocak 2007 tarihinde teşkil edilen AMISOM, ülkede Eş Şebab'a karşı savaşın başını çekiyor.

Çoğunluğu Hıristiyan ülkelerin askerlerinden oluşan AMISOM, ülkede sistematik tecavüzle de suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News

 

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