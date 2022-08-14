  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Somali ordusu, stratejik bölgeyi ele geçirdi!
Dünya

Somali ordusu, stratejik bölgeyi ele geçirdi!

Somali ordusu, ülkenin Hiran bölgesindeki stratejik öneme sahip Teedaan köyünü terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 21:09:00 -
Somali ordusu, stratejik bölgeyi ele geçirdi!

Askeri bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Hiran bölgesinde Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyon sırasında teröristlerin en büyük üssü olan Hiran bölgesindeki Mahas kasabası yakınlarındaki Teedaan köyünün kurtarıldığını söyledi.

Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden yetkili, ordunun bölgede teröristleri yakalamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Bu ayın başından bu yana, Hiran bölgesinde El-Şebab teröristlerine yönelik askeri operasyonlar artmıştı.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, geçen hafta ABD'nin bölgeye düzenlediği hava saldırısında 4 Eş-Şebab teröristinin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23