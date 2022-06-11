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Dünya Somali Kenya'dan uyuşturucu ot ithal edecek
Dünya

Somali Kenya'dan uyuşturucu ot ithal edecek

Kenya uyuşturucu olarak kullanılan 'kat' bitkisinin Somali'ye ihracına yeniden izin veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 14:24:00 -
Somali Kenya'dan uyuşturucu ot ithal edecek

Kenya uyuşturucu olarak kullanılan 'kat' bitkisinin Somali'ye ihracına yeniden izin veriyor.

Somali'de 15 ay süren seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan Şeyh Mahmud, eski yönetimin Kenya'dan uyuşturucu ithalini yasaklayan kararını iptal edeceğini açıklamıştı.

Seçimlerden önce iktidarda olan Fermacu önderliğindeki Mogadişu yönetimi, Kenya'dan kat ithalini yasaklamış, uyuşturucu olarak kullanılan bitkiyi Etiyopya'dan ithal etmeye başlamıştı.

'Kat' bitkisinin Etiyopya'nın yanı sıra Kenya'dan da ithal edilmesinin ülkede uyuşturucu bağımlığını artırmasından endişe ediliyor.

Özellikle Yemen ve Somali'de uyuşturucu olarak kullanılan 'kat' bitkisi, sosyal sorunların yanı sıra tarımsal üretim ve sulamaya da olumsuz etkileriyle biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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