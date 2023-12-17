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Aktüel Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeye çarpmıştı: Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
Aktüel

Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeye çarpmıştı: Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 23:25:00 -
Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeye çarpmıştı: Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. 

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin dönüş yaptığı sırada Mohammed Shekh Mohamud'un kullandığı siyah renkli otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntüyle ilgili hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda, olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı. Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi. Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

 

ŞÜPHELİNİN ARACININ ÇARPIŞMA SONRASI FREN LAMBASININ YANMADIĞI BELİRLENDİ 
Tutanakta ayrıca, saat 12.52 dakika 18 saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı. Saat 12.52 dakika 19 saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu, şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi.


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