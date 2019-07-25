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Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubayın mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, 'Bir zamanlar saygı duyulan güçlü bir ülkeydik, Türk kardeşlerimiz ülkemizin şerefini geri kazandıracak' dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:39
Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubayın mezun olduğu bildirildi. Törende konuşma yapan Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, 'Bir zamanlar saygı duyulan güçlü bir ülkeydik, Türk kardeşlerimiz ülkemizin şerefini geri kazandıracak' dedi.

Başkent Mogadişu’daki eğitim üssünde düzenlenen mezuniyet törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda yabancı temsilci katıldı.

"Türk kardeşlerimiz Somali'nin şerefini geri kazandıracak"

Cumhurbaşkanı Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, “Türk kardeşlerimize Somali’nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Askerlere seslendi

Tören alanındaki askerlere seslenen Fermacu, “Bir zamanlar saygı duyulan güçlü hava, kara ve deniz kuvvetleri olan bir ülkeydik. Bağımsızlık mücadelesi veren diğer Afrika ülkelerine destek veriyorduk. Sizler de bugün tıpkı babalarınız gibi olmalısınız.“ dedi.

Mezuniyete ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Yılmaz, deniz, kara ve hava kuvvetlerinde görev yapacak ilk teğmen rütbesinde subayların bugün mezun olduğunu belirtti.

Somalili askerler Isparta'da komando eğitimi alıyor

Somali’ye en nitelikli ve kapsamlı askeri katkıyı Türkiye’nin yaptığını hatırlatan Yılmaz, burada verilen eğitimlerin yanı sıra düzenli olarak Isparta’ya götürülen Somalili askerlerin komanda eğitimi aldığını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinden sonra Somali ümitlendi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılındaki ziyaretinden sonra ülkenin dünyaya açılmaya başladığını belirten Yılmaz, “Somali’de her şey değişmeye başladı. Somali halkı ümitvar ve artık bir geleceği olduğuna inanıyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:39
  1. Isparta
  2. Somali
  3. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu

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