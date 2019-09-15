0553 313 94 23

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin mitingine bombalı saldırı

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivilin öldüğü bildirildii.

15 Eylül 2019 Pazar 07:09
Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin mitingine bombalı saldırı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Şabel bölgesindeki Merka kentinde Başbakan Hayri'nin konuşma yaptığı sırada miting alanının yakınlarında patlama oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Başbakan Hayri ziyaretini iptal ederek başkent Mogadişu’ya geri döndü.

Ülkenin Orta Şabel bölgesinde bugün yerel yöneticileri hedef alan Eş-Şebab saldırısında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 07:09
  1. Somali
  2. bombalı saldırı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Doğru yoldayız ve iyi oynuyoruz dedi
    1. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    2. İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de..
    3. Diyarbakır annelerinden HDP Diyarbakır..
    4. Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin..
    5. Feyzioğlu anısını anlattı: Binali Bey..
    6. Suudi Arabistan: Petrol üretimini..
    7. Süper Lig'in 4. haftasında Antalya'da..
    8. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    9. Akşener endişeli! Durduramıyorlar
    10. ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu..
    11. 15.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Burkina Faso'da terörizmle mücadele..
    13. Orta Afrika'da silahlı gruplar..
    14. Arap ülkeleri, Saudi Aramco..
    15. Anne ve kızın üstüne dış cephe..
    16. Türkiye’den 2 film Kudüs'ün Elia Kısa..
    17. CHP'li militan gazeteci Akit'e hak..
    18. "ABD savaş gemisinin Lübnan'a demir..
    19. Çankırı'daki sarsıntılar vatandaşı..
    20. Kastamonu’da kavşakta iki otomobil..
    21. Polisten kaçarken hayatlarından oldular
    22. Suudi Arabistan'da petrol üretimi..
    23. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan..
    24. Kastamonu’da 3 katlı konak yandı
    25. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    26. Sisi'den, "Hedasi Barajı 2011..
    27. Kimyasal madde paniği yaşanan..
    28. Pompeo, Suudi petrol tesisleri..
    29. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens..
    30. Suudi Arabistan petrol üretimini..
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler