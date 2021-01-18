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Ekonomi Soma Kolin Termik Santrali devrede
Ekonomi

Soma Kolin Termik Santrali devrede

Türkiye’nin enerji ithalatını azaltarak sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayan Soma Kolin Termik Santrali, faaliyete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:43:00 -
Soma Kolin Termik Santrali devrede

Koloğlu Holding şirketlerinden Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ tarafından devreye alınan santral, yıllık 4,7 milyon ton linyiti ekonomiye elektrik enerjisi olarak kazandıracak. 1,1 milyar dolar yatırımla inşa edilen ve 2 x 255 megavat kurulu güce sahip olan Soma Kolin Termik Santrali istihdama da olumlu katkı sunacak.

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