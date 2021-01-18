Soma Kolin Termik Santrali devrede
Türkiye’nin enerji ithalatını azaltarak sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayan Soma Kolin Termik Santrali, faaliyete geçti.
Koloğlu Holding şirketlerinden Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ tarafından devreye alınan santral, yıllık 4,7 milyon ton linyiti ekonomiye elektrik enerjisi olarak kazandıracak. 1,1 milyar dolar yatırımla inşa edilen ve 2 x 255 megavat kurulu güce sahip olan Soma Kolin Termik Santrali istihdama da olumlu katkı sunacak.