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Gündem Soma Davası'nda karar verildi
Gündem

Soma Davası'nda karar verildi

Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:19:00 - 2021-06-16 14:30:52
Soma Davası'nda karar verildi

Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi. Yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç için beraat kararı verilirken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin yeniden yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, 2 maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'nde görülen duruşmasına şehit madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, SEBGİS aracılığıyla katılırken diğer sanıklar katılmadı.

Mahkeme heyeti, Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası kararı verdi.

Bilirkişi raporlarında acil eylem planı yöneticisi olarak tespit edilen sanık Haluk Evinç ise beraat etti.

Dava süreci

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından devam eden dava sürecinde 11 Temmuz 2018'de, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti. Bu kararla şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın 15 yıl hapsine hükmedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin 5 tutuklu sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulmuş, Can Gürkan'ın ise yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

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