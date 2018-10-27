SOM mühimmatı için imzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan AŞ arasında Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı. Sözleşme kapsamında, SOM mühimmatlarının farklı konfigürasyonlarında seri üretimi ve bazı alt sistem ile birimlerin millileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Mühimmatların seri üretimini Roketsan AŞ yaparken, tasarım, geliştirme ve millileştirme çalışmaları TÜBİTAK SAGE’nin katkısıyla yürütülecek.