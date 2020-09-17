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Aktüel Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeği yaşatmak için seferber oldular
Aktüel

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeği yaşatmak için seferber oldular

Van'ın Erciş ilçesinde doğum sonrası solunum sıkıntısı çeken bebek, jandarma helikopteriyle Batman'daki hastaneye ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:32:29 -
Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeği yaşatmak için seferber oldular

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan bebek, jandarma ekiplerinin gayretleri sonucu helikopterle Batman'daki hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, önceki gün doğum sancıları başlayan Gülcan Bulkan, yakınları tarafından kaldırıldığı Erciş Devlet Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Doğumdan sonra yapılan tetkiklerde bebeğin solunum sıkıntısı yaşadığını belirleyen doktorlar, ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmesine karar verdi.

Kentteki çocuk yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle çevre illerde ve hastanelerde araştırma yapan ekipler, yeni doğan bebek için Batman'daki bir hastanede yer buldu.

Doktorların, durumu kritik olan bebeğin Batman'a sevkinin kara yoluyla yapılmasının mümkün olmayacağını belirtmesi üzerine, Van Valiliği ve Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Ekiplerden bebeğin durumuyla ilgili bilgilerin alınmasının ardından görevlendirilen "Skorsky" tipi helikopter, kısa sürede Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanarak Erciş ilçesindeki 108. Topçu Alay Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Bebek de Erciş Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi personelleri tarafından ambulansa alınarak helikopterin indiği alana getirildi. Görevlilerin nezaretinde Batman'a ulaştırılan bebek, tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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