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Gündem SoloTürk Van semalarında nefesleri kesti
Gündem

SoloTürk Van semalarında nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SoloTürk Van semalarında yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenleri gururlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:45:00 - 2021-04-03 16:48:42

Van’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SoloTürk tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

SoloTürk gösterisi nefesleri kesti

Van’da sabah erken saatlerde geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan SoloTürk’ün gösterisi nefes kesti.

F-16 savaş jetiyle gösteri yapabilen sayılı akrobasi ekiplerinden olan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SoloTürk, Muş Hava Meydan Komutanlığından kalkış yaparak dakikalar içinde Van Gölü üzerinde görüldü.

Kurtuluş yıl dönümüne özel gösteri

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Van’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103’üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK Gösteri Ekibi tarafından Edremit sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Böylece SOLOTÜRK 10’uncu yılında yurtiçindeki ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirmiş oldu” ifadelerine yer verildi.

İzleyenleri gururlandırdı

Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren SoloTürk pilotu yürekleri ağızlara getirirken, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.
Vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.

 

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