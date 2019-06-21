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Soli Güneş Festivali’nda kültürler buluşması

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenen Soli Güneş Festivali başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:59
Soli Güneş Festivali’nda kültürler buluşması

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenen Soli Güneş Festivali başladı.


İspanya’dan gelen AlicaAlonso Dans Üniversitesi, URJC BalletCamara de Madrid gruplarının yanında, Mersina Kültür Sanat ve Spor Kulübü, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Sanat Dalı grupları sahne aldı. İlk olarak sahneye çıkan Mersina Kültür Sanat ve Spor Kulübü folklorcuları, Anadolu’nun ve Kafkasya’nın oyunlarından örnekler sergiledi. Farklı kostüm ve sahne tasarımlarıyla dikkat çeken folklorcuları izleyiciler ayakta alkışladı.Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Sanat Dalı öğrencileri de bale sanatını Mezitli Belediyesi Amfitiyatro sahnesine taşıdı. İspanya’dan gelerek sahne alan AlicaAlonso Dans Üniversitesi URJC BalletCamara de Madrid grubu da İspanya dansının farklı versiyonlarını Mersinlilerle buluşturdu. İspanya’da kadınların var olma mücadelesinin anlatıldığı gösteri şiir ve özgün müzikleriyle de dikkatleri çekti. Sahneye gelerek tüm sanatçı ve gruplara çiçek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, festivalin amacının güneş enerjisi başta olmak üzere alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Tarhan, "Başka bir amacımızda farklı renkleri kaynaştırarak kültürel buluşmayı sağlamak. Bu gece amacımızı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Festivali uluslararası alana taşımak isteklerini ifade eden Tarhan, “Mersin’de çalışmalarını sürdüren gruplarımızın yanında İspanya’dan gelerek bize unutulmaz bir gece yaşatan dansçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaptığımız çağrıya karşılık vererek hiçbir ücret talep etmeden bu gecemizi renklendirmişlerdir” diye konuştu.


3 gün boyunca çok farklı etkinliklerle Mersinlileri buluşturacaklarını söyleyen Tarhan, festivalin 21 Haziran Cuma günü saat 15.00’te açılış ve katılımcı stantların tanıtımı ile başlayacağını aktardı.


Festivalin bu yılki sürprizi ise ünlü modacı Yıldırım Mayruk’un 2019 yaz koleksiyonunun ‘güneş defilesi’ adıyla ilk kez halkla buluşması olacak. Tarhan, “21 Haziran akşamı Pompeiopolis Sütunlu Caddede saat 20.30’da Yıldırım Mayruk, güneşin tüm renklerin SoliPompeiopolis’te kurulacak dev podyumdan Akdeniz’e taşıyacak. 2019 yaz koleksiyonu ‘güneş defilesi’ adıyla Mersin için özel olarak hazırlandı ve burada ilk kez halkla buluşacak. 12 uluslararası manken, 27 kişilik dev ekiple sahnelenecek olan defile, Güneş Festivali ile bir kez daha çağdaşlık rüzgarı estirecek" ifadelerini kullandı.


Festivalin bu yılki sanatçılarının da yine Mersinlileri coşturacağını vurgulayan Tarhan, Volkan Konak’ın 21 Haziran akşamı, Sibel Tüzün’ün de 22 Haziran akşamı festival alanında konser vereceklerini söyledi. Tarhan ayrıca, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında 22 Haziran Cumartesi akşamı 19.30’da Pompeiopolis Sütunlu Caddede Hindistan Büyükelçiliği işbirliğiyle yoga gösterileri yapılacağını dile getirdi. Tarhan, tüm Mersinlileri festivale beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:59
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