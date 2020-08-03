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Spor

Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:34:35 -
Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştı

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştı.

Kulüp asbaşkanı Yüksel Kutlu, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi transferleri önemli ölçüde tamamladıklarını bildirdi.

Daha önce Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski ile Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk'u renklerine bağladıklarını anımsatan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"AXA Efeler Ligi'nde Solhan ilçemizi, Bingöl'ümüzü ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Anadolu'da voleybolun karşılığını yansıtmak için yoğun çalışmalar sergiledik. Efeler Ligi'nde mücadele eden kulüplerimiz başta olmak üzere birçok takımda mücadele eden yerli oyuncularımızı transfer ederken yabancı oyuncular için de önemli isimler ile anlaştık. Son olarak İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştık ve böylelikle kadromuzu önemli ölçüde tamamladık."

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