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Spor

Solhanspor, Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk ile anlaştı

Efeler Ligi’nin yeni ekibi Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, Brezilyalı Matheus Krauchuk’u renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:02:23 -
Solhanspor, Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk ile anlaştı

Efeler Ligi’nin yeni ekibi Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, Brezilyalı Matheus Krauchuk’u renklerine bağladı.


2020-2021 Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Efeler Ligi ekiplerinden Solhan Spor Kulübü, transferlerini açıklamaya başladı. Yerli ve yabancı sporcular ile takımı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren kulübün ilk oyuncu transferi Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk’u oldu.


Solhanspor Kulübü Başkanı Sebahattin İslamoğlu, “2020-2021 sezonu hazırlıklarına Ahmet Reşat Ariğ hocamız ile anlaşarak başladık. Hocamız ve ekip arkadaşlarımızın çalışmaları ile transferler devam ediyor. Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk ile anlaştık. Böylece transferlerimizi açıklamaya da başladık. Anadolu’ya renk katacak ve gençlerimize örnek teşkil edecek bir ekiple voleybol severler ile buluşmayı hedefliyoruz" dedi.


Matheus Krauchuk’un, 1997 doğumlu ve 2.01 boyunda olan ve El Najma, Kemas Lamipel Samta Croce ve KB Insurance Stars voleybol takımında forma giydiği aktarıldı.

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