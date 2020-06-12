Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, Galatasaray pasörü Muzaffer Yönet ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Efeler Ligi ekiplerinden Solhan Spor Kulübü, transferlerini sürüdürüyor. Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk ile transferlerini kamuoyuna açıklamaya başlayan Solhan Spor, bugünde Galatasaray’ın genç pasörü Muzaffer Yönet’i renklerine bağladığını bildirdi.

Takımı oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, “Galatasaray’ın genç pasörü ile anlaşarak yerli sporcu transferlerimizi de duyurmaya başladık. Voleybol kenti olan Bingöl’ün şirin ilçesinde gençlerimizin heyecanına ortak olmak ve örnek olmak için mücadele etme gayretindeyiz. Yerli ve yabancı oyuncu transferleri ile iyi bir ekip kurmak için çalışıyoruz. Anadolu’da küçük bir ilçe olarak ülkeye voleybol alanında bir fark katma gayretimiz inşallah karşılık bulacaktır" dedi.