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Medya Solcuların derdine bakın! ‘Asgari ücretli içki içemez’ üzüntüsü
Medya

Solcuların derdine bakın! ‘Asgari ücretli içki içemez’ üzüntüsü

Yeniakit Publisher
2024-06-30 15:38:00 -
Solcuların derdine bakın! ‘Asgari ücretli içki içemez’ üzüntüsü

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelmeyeceğinin açıklanmasının ardından ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan solcu medya organları, bu kez “alkol içemiyoruz” diye ağlamaya başladı.

 yeniakit.com.tr 

Solcuların ekonomi üzerinden yaptıkları kriz edebiyatı akılalmaz bir hal aldı. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele hız kesmeden devam ederken, hükümeti her koşulda hedef göstermeyi adet edinen sol tandanslı medya organları alkole kafayı taktı.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelmeyeceğinin açıklanmasının ardından ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan solcu medya organları, bu kez “alkol içemiyoruz” diye ağlamaya başladı.

T24’te yayınlanan bir haber, solcuların geldikleri acınası hali gözler önüne serdi.


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Haberde, “Asgari ücrete zam yok ama akaryakıttan alkollü içkiye yüzde 20 oranında zam yolda” ifadelerine yer verildi.

Tepkilere neden olan haber, “Zam iyi oldu, belki ayılırsınız” yorumlarını beraberinde getirdi.

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