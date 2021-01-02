Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam

Posta Gazetesi'ne konuşan Fatma Girik, solcuların 'çıplaklık' tartışmasına dahil oldu.

'Kimsenin bikinisini ayıplamam'

"Selda Bağcan 'Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum' dedi. Siz neleri ayıp bulursunuz?" sorusuna şöyle cevao verdi:

"Ben kişiler üzerinden konuşmayı, polemiğe girmeyi hiç sevmem. Kaldı ki çok değerli bir sanatçı. Sanatçı; sanat konuşmalı, halkı konuşmalı. Milletin türbanını, kıyafetini konuşmak biz sanatçılara düşmez. Bizi var eden halktır. Ben hayatta; insanların açın halinden anlamamasını, üçkağıtçılığı, yalanı dolanı ayıplarım. Kimsenin bikinisini türbanını ayıplamam."